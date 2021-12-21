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Жан Беленюк зустрічався з дівчиною 5 років, але ніколи не закохувався – зізнання спорстмена

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 15:48
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Відомий спортсмен, політик та завидний холостяк Жан Беленюк розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", чи готовий до серйозних стосунків
Жан Беленюк розповів про особисте життя
Жан Беленюк розповів про особисте життя / Фото: Скріншот з YouTube

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк в ексклюзивному інтерв'ю зізнався, що завжди мріяв бути молодим батьком.

Коли я був маленьким, мені було дуже приємно, що в мене молода мама. Я не хочу мати дуже серйозну різницю зі своїми дітьми, щоб хоч якось залишатися з ними на одній хвилі надалі. Я вже й так ніяк не стану молодим батьком, бо мені не 20 років, а 30, і все, що біля цього – оптимальний вік, щоб замислюватись та реалізовувати цю історію. В Україні взагалі дуже багато гарних дівчат, тож я думаю, що у цьому плані проблем не має виникати, – поділився Беленюк.

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Але спортсмен зізнався, що ніколи шалено не закохувався.

Через якийсь час починаєш адекватно і тверезо дивитися на ті мінуси людини, які ще недавно примушували тебе посміхатися і жартувати, а через деякий час вони просто бісять тебе, і ти вже не знаєш, як з цим миритися. У моєму випадку я намагаюся тверезо до цього підходити. І чесно кажучи, не уявляю, щоб мені зносило дах. У мене взагалі не було такого кохання великого, – каже чемпіон.

Біленюк розповів, що у нього були стосунки, які тривали 5 років. Але ці стосунки мали вільний формат що дозволило їм продовжитися так довго. Спортсмен каже, що не вважає себе ревнивцем і виступає за моногамію у стосунках.

Раніше Дмитро Гордон в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" розповів про першу дружину.

Еліна Пелешенко
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