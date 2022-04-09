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Жена Виталия Кличко выставила на аукцион свою джинсовку с сине-желтым флагом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 10:01
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Хоть и Наталья Кличко живет в Германии, однако она всем сердцем поддерживает свою родину, которая противостоит оккупантам
Наталья Кличко
Наталья Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Ранее жена киевского мэра на двух языках спела песню об Украине, также она выступала на митинге в поддержку украинского государства. Ныне Наталья Кличко решила продать свою разрисованную джинсовую куртку.

В Instagram Кличко сообщила, что джинсовку она выставила на аукцион, все деньги с которого уйдут в фонд помощи украинцам. Впрочем, какая стартовая цена пока неизвестна.

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Джинсовка Натальи Кличко
Джинсовка Натальи Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Тот, кто сделает самую высокую ставку, получит мою джинсовую куртку, разрисованную и подписанную замечательной художницей Тиной Райхель. Аукцион длится до полуночи воскресенья (10 апреля), – отметила Наталья.

Отметим, Наталья Кличко родилась 26 февраля 1974 года в городе Бровары Киевской области. Со своим будущим мужем она познакомилась на презентации конкурса "Черная жемчужина".

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Виталий Кличко вместе с Натальей с 1996 года. В их семье трое детей: сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Напомним, в начале марта Наталья Кличко трогательным исполнением гимна покорила немецких журналистов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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