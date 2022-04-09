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Дружина Віталія Кличка виставила на аукціон свою джинсівку з синьо-жовтим прапором

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 10:01
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Хоч і Наталія Кличко живе у Німеччині, однак вона всім серцем підтримує свою батьківщину, яка протистоїть окупантам
Наталія Кличко
Наталія Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Раніше дружина київського мера двома мовами заспівала пісню про Україну та виступала на мітингу на підтримку української держави. Нині Наталія Кличко вирішила продати свою розмальовану джинсову куртку.

У Instagram Кличко повідомила, що джинсовку вона виставила на аукціон, усі гроші з якого підуть у фонд допомоги українцям. Втім, яка стартова ціна поки невідомо.

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Джинсівка Наталії Кличко
Джинсівка Наталії Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Той, хто зробить найвищу ставку, отримає мою джинсову куртку, розмальовану та підписану дивовижною художницею Тіною Райхель. Аукціон триває до опівночі неділі (10 квітня), – зазначила Наталія.

Зазначимо, Наталя Кличко народилась 26 лютого 1974 року у місті Бровари на Київщині. Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилась на презентації конкурсу "Чорна перлина".

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Віталій Кличко разом з Наталією з 1996 року. У їхній сім'ї є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, на початку березня Наталія Кличко зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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