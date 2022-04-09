Дружина Віталія Кличка виставила на аукціон свою джинсівку з синьо-жовтим прапором

Раніше дружина київського мера двома мовами заспівала пісню про Україну та виступала на мітингу на підтримку української держави. Нині Наталія Кличко вирішила продати свою розмальовану джинсову куртку.
У Instagram Кличко повідомила, що джинсовку вона виставила на аукціон, усі гроші з якого підуть у фонд допомоги українцям. Втім, яка стартова ціна поки невідомо.
Далі по темі
Той, хто зробить найвищу ставку, отримає мою джинсову куртку, розмальовану та підписану дивовижною художницею Тіною Райхель. Аукціон триває до опівночі неділі (10 квітня), – зазначила Наталія.
Зазначимо, Наталя Кличко народилась 26 лютого 1974 року у місті Бровари на Київщині. Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилась на презентації конкурсу "Чорна перлина".
Віталій Кличко разом з Наталією з 1996 року. У їхній сім'ї є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.
Нагадаємо, на початку березня Наталія Кличко зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів.