Дружина Віталія Кличка виставила на аукціон свою джинсівку з синьо-жовтим прапором

Хоч і Наталія Кличко живе у Німеччині, однак вона всім серцем підтримує свою батьківщину, яка протистоїть окупантам

Наталія Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Раніше дружина київського мера двома мовами заспівала пісню про Україну та виступала на мітингу на підтримку української держави. Нині Наталія Кличко вирішила продати свою розмальовану джинсову куртку.

У Instagram Кличко повідомила, що джинсовку вона виставила на аукціон, усі гроші з якого підуть у фонд допомоги українцям. Втім, яка стартова ціна поки невідомо.

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Джинсівка Наталії Кличко / Фото: natalia_klitschko_official

Той, хто зробить найвищу ставку, отримає мою джинсову куртку, розмальовану та підписану дивовижною художницею Тіною Райхель. Аукціон триває до опівночі неділі (10 квітня), – зазначила Наталія.

Зазначимо, Наталя Кличко народилась 26 лютого 1974 року у місті Бровари на Київщині. Зі своїм майбутнім чоловіком вона познайомилась на презентації конкурсу "Чорна перлина".

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Віталій Кличко разом з Наталією з 1996 року. У їхній сім'ї є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, на початку березня Наталія Кличко зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів.