Жена Юрия Ткача рассказала, как спасала дочь во время ракетного удара: накрыла ее собой

Супруга актера и юмориста Юрия Ткача рассказала, как спасала семилетнюю дочь во время бомбардировки российских оккупантов

Виктория Ткач рассказала, как оказалась с дочкой в двух километрах от ракетного удара / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Супруга Юрия Ткача Виктория вместе с семилетней дочерью Лизой уехала из Киева через несколько недель после начала полномасштабной войны в Украине. Лишь спустя два месяца пара смогла наконец-то встретиться.

Некоторое время Виктория с дочкой находилась в Болгарии где занималась волонтерством и организацией антивоенных митингов. Но даже там, в безопасном месте, супруга артиста не могла забыть о том, что видела в Украине.

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Как рассказала Виктория в интервью "Зірковому шляху", до своего отъезда за границу она вместе с дочкой оказалась в паре километров от ракетного удара в Виннице, где становились по дороге в Болгарию.

Первый месяц мы спали на карематах над спуском в подвал, чтобы, если что, можно было быстро спуститься. И я думала, первая ночь на кровати, мягкая постель и сказала Юре: "Мы выспимся", – вспомнила Виктория. – Зазвучала сирена в три часа ночи. Это было так страшно. Я проснулась от этого гула и увидела в окнах дома напротив зарево, словно включили очень много софитов и направили на один дом, розово-красно-оранжевое.

В это момент, по словам Виктории, она поняла что времени спускаться в укрытие у них с дочерью просто нет.

Я ее просто накрыла собой. Прогремел взрыв, после которого мы выбежали в коридор. Я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит вторая ракета и раздается второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную башню, а мы были от нее в меньше, чем в двух километрах. Это было очень страшно! – поделилась Виктория.

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