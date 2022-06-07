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Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с подросшими сыновьями (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 20:22
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Певица Джамала показала, как подросли двое ее сыновей, с которыми она прогулялась по Стамбулу впервые за три месяца войны
Джамала прогулялась по Стамбулу с сыновьями
Джамала прогулялась по Стамбулу с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Война в Украине вынудила Джамалу вместе со своими сыновьями уехать в Турцию. Но и за рубежом певица не перестала помогать Украине и регулярно дает благотворительные концерты и рассказывает всему миру правду о российской агрессии. А недавно за свои заслуги певица удостоилась престижной награды в США.

Из-за напряженного графика исполнительнице все это время не удавалось как следует провести время со своими сыновьями. Но все же Джамала наконец-то смогла посвятить себя детям и простым радостям материнства. Вместе наследниками певица прошлась по улочкам Стамбула и посетила старинную мечеть Айя-София.

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В своем Instagram певица поделилась фотографиями подросших сыновей во время прогулки по столице Турции.

Обычная радость впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Чувство будто из прошлой жизни. Без лишних слов, – подписала серию фотографий с наследниками исполнительница.

Напомним, что Джамала и ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов воспитывают двоих сыновей – 4-летнего Эмир-Рахмана и годовалого Селим-Гирая.

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Ранее Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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