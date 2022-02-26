Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Зірка 2010-х Маша Собко скоро стане мамою: "Як і де я народжуватиму – все ще не розумію"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 лютого, 23:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка не так хотіла розповісти про другу вагітність, коли в країні точиться війна....
Маша Собко вдруге стане мамою.
Маша Собко вдруге стане мамою. / Фото: Instagram

Нині українці живуть в умовах воєнного стану. Рано вранці 24 лютого російська війська вторглися в нашу країну. Вже третій день українська армія дає відсіч ворогам.

У цей складний час українська співачка Маша Собко повідомила в Instagram радісну новину для фанатів – зовсім скоро вона вдруге стане мамою. Проте зараз війна і артистка вкрай переживає.

Реклама

Мені зовсім не так хотілося поділитися з вами радісною новиною в нашій сім'ї – зараз у мене останні дні вагітності. Замість мирного неба – ми ховаємося від ракет та літаків! Як і де я народжуватиму – все ще не розумію. Учора побачила, що в бомбосховищах, у метро дівчатка стають мамами, – написала 31-річна артистка.

Маша Собко заявила, що ніколи не пробачить Путін та його соратникам, того, що зараз переживають українці:

Я всім серцем ненавиджу Путіна і тих його спільників які мовчазно, продажно підтримують його злочини! Потвори! Ми ніколи не пробачимо Вам! Ніколи! Ви прийшли на нашу мирну землю – ви тут і поляжете, не віддамо ні сантиметра! Ненавиджу "русскій мір", ваш псевдозахист, вашу брехню і пропаганду!!!! Україна переможе та вистоїть.

Нагадаємо, з 3 жовтня 2013 року Маша Собко заміжня за оператором Артемом Онещаком. 21 квітня 2015 року у подружжя народилась донька Малена.

Реклама

Як ми вже писали, чимало зірок продовжують втсловлювати пітримку Україні та закликати Путіна припинити війну. Зокрема, Мілла Йовович емоційно сказала про війну: "Мою країну та народ бомбять".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти