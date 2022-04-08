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89-летний отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 18:55
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Сегодня появилась информация об экстренной госпитализации Бедроса Киркорова. О причинах читайте далее в материале
Бедрос Киркоров находится в больнице
Бедрос Киркоров находится в больнице / Фото: открытые источники

Издание "СтарХит" сообщает, что Бедрос Киркоров был попал в больницу. Причиной стала хроническая сердечная недостаточность.

По словам источников, проблемы с сердцем – это последствия перенесенного недавно коронавируса, которым отец Филиппа Киркорова переболел недавно во второй раз.

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На данный момент состояние Бедроса Киркорова оценивают как тяжелое. Ситуацию усугубляет еще и возраст артиста – этим летом ему должно исполниться 90 лет.

Бедрос Киркоров

Кстати, ранее сообщалось, что Филипп Киркоров оставил больного отца в России и уехал за границу. Очевидно, заработок денег для Киркорова по-прежнему на первом месте. Уж точно не люди.

Филипп Киркоров, который до сих пор имеет звание народного артиста Украины, не осудил войну России, продолжает публично отмалчиваться и не замечать, как российская армия зверствует в Украине. Кстати, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал переписку с Киркоровым, из которой вся позиция российского артиста понятна.

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скриншот из Instagram Владимира Остапчука

Время расставит все по своим местам и каждый, кто поддерживал кровавый режим и потакал ему, понесет наказание.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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