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89-річний батько Філіпа Кіркорова потрапив до реанімації

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 18:55
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Сьогодні з'явилася інформація про екстрену госпіталізацію Бедроса Кіркорова. Про причини читайте далі у матеріалі
Бедрос Кіркоров знаходиться в лікарні
Бедрос Кіркоров знаходиться в лікарні / Фото: открытые источники

Видання СтарХіт повідомляє, що Бедрос Кіркоров потрапив до лікарні. Причиною стала хронічна серцева недостатність.

За словами джерел, проблеми із серцем – це наслідки перенесеного недавно коронавірусу, яким батько Філіпа Кіркорова перехворів нещодавно вдруге.

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Наразі стан Бедроса Кіркорова оцінюють як тяжкий. Ситуацію посилює ще й вік артиста – цього літа йому має виповнитись 90 років.

Бедрос Кіркоров

До речі, раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров залишив хворого батька в Росії та поїхав за кордон. Очевидно, заробіток грошей для Кіркорова, як і раніше, на першому місці. Точно вже не люди.

Філіп Кіркоров, який досі має звання народного артиста України, не засудив війну Росії, продовжує публічно відмовчуватись і не помічати, як російська армія чинить свавілля в Україні. До речі, раніше український телеведучий Володимир Остапчук оприлюднив листування з Кіркоровим, з якого вся позиція російського артиста стає зрозуміла.

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скриншот із Instagram Володимира Остапчука

Час розставить усе по своїх місцях і кожен, хто підтримував кривавий режим і потурав йому, буде покараний.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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