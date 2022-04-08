89-річний батько Філіпа Кіркорова потрапив до реанімації

Видання СтарХіт повідомляє, що Бедрос Кіркоров потрапив до лікарні. Причиною стала хронічна серцева недостатність.
За словами джерел, проблеми із серцем – це наслідки перенесеного недавно коронавірусу, яким батько Філіпа Кіркорова перехворів нещодавно вдруге.
Наразі стан Бедроса Кіркорова оцінюють як тяжкий. Ситуацію посилює ще й вік артиста – цього літа йому має виповнитись 90 років.
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До речі, раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров залишив хворого батька в Росії та поїхав за кордон. Очевидно, заробіток грошей для Кіркорова, як і раніше, на першому місці. Точно вже не люди.
Філіп Кіркоров, який досі має звання народного артиста України, не засудив війну Росії, продовжує публічно відмовчуватись і не помічати, як російська армія чинить свавілля в Україні. До речі, раніше український телеведучий Володимир Остапчук оприлюднив листування з Кіркоровим, з якого вся позиція російського артиста стає зрозуміла.
Час розставить усе по своїх місцях і кожен, хто підтримував кривавий режим і потурав йому, буде покараний.
Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!
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