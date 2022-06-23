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91-летний миллиардер Руперт Мердок разводится с экс-возлюбленной Мика Джаггера

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 июня, 08:00
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Брак медиамагната Руперта Мердока и супермодели Джерри Холл затрещал по швам. Спустя шесть лет отношений пара подала на развод
Руперт Мердок и Джерри Холл разводятся
Руперт Мердок и Джерри Холл разводятся / Фото: Getty Images

Отношения Руперта Мердока и Джерри Холл для многих казались сказочными. Он – медиамагнат с миллиардами на счету, она – легендарная супермодель 70-х, которая и сейчас появляется в рекламе Saint Laurent.

Но, похоже, что супруги спустя шесть лет брака не смогли найти компромисс. 91-летний Мердок и 65-летняя Холл подали на развод. О расставании пары сообщило издание The New York Times.

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Отношения миллиардера и супермодели стали зарождаться в 2015 году. Спустя всего несколько месяцев пара сообщила о своей помолвке. По информации западных СМИ, кольцо для невесты обошлось медиамагнату в 4 миллиона долларов.

Несмотря на такой дорого подарок, свадьба была достаточно скромной – на торжестве присутствовали только друзья и родные пары – 120 человек.

Для Холл официальный брак с Мердоком стал первым. До этого супермодель с 1984-го по 1999-й была в гражданском браке с Миком Джаггером. У лидера The Rolling Stones и Холл есть четверо совместных детей.

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А вот для Мердока брак с супермоделью стал четвертым. От предыдущих отношений у медиамагната есть шестеро детей.

Состояние Мердока, который возглавляет News Corp., оценивается в 17,7 миллиарда долларов. Его семья владеет 120 газетами в пяти странах (в частности, The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun), телевизионной кабельной сетью, подразделения которой работают в США, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии.

Ранее стало известно, что Тарас Цымбалюк расстался с женой через год после свадьбы.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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