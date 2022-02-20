Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героев Небесной сотни 🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Закрытие Олимпиады 2022 Закрытие Олимпиады 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 15:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Западная пресса сообщает неутешительную информацию о здоровье королевы Великобритании. Более детально по теме читайте в нашем материале
У королевы коронавирус
У королевы коронавирус / Фото: Getty Images

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца, королева Елизавета заболела коронавирусом. У нее обнаружены "слабо выраженные симптомы" болезни, напоминающие простуду.

Очевидно, что монарх заразилась от сына. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом, королева виделась с ним за два дня до этого. Кстати, жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская, получила свой положительный результат ковид-теста спустя несколько дней после мужа.

Реклама

Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II
Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

На данный момент за здоровьем 95-летней королевы тщательно следят медики. Но также сообщается, что уже на этой неделе королева продолжит выполнять "необременительные обязанности".

Поклонники королевы и все ее подданные желают монарху скорейшего выздоровления!

Реклама

К слову, ранее появлялась информация о том, что у королевы появились проблемы с ногами.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять