95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Западная пресса сообщает неутешительную информацию о здоровье королевы Великобритании. Более детально по теме читайте в нашем материале

У королевы коронавирус / Фото: Getty Images

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца, королева Елизавета заболела коронавирусом. У нее обнаружены "слабо выраженные симптомы" болезни, напоминающие простуду.

Очевидно, что монарх заразилась от сына. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом, королева виделась с ним за два дня до этого. Кстати, жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская, получила свой положительный результат ковид-теста спустя несколько дней после мужа.

Реклама

Новые подробности о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

На данный момент за здоровьем 95-летней королевы тщательно следят медики. Но также сообщается, что уже на этой неделе королева продолжит выполнять "необременительные обязанности".

Поклонники королевы и все ее подданные желают монарху скорейшего выздоровления!

Реклама

К слову, ранее появлялась информация о том, что у королевы появились проблемы с ногами.