95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца, королева Елизавета заболела коронавирусом. У нее обнаружены "слабо выраженные симптомы" болезни, напоминающие простуду.
Очевидно, что монарх заразилась от сына. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что принц Чарльз заразился коронавирусом, королева виделась с ним за два дня до этого. Кстати, жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская, получила свой положительный результат ковид-теста спустя несколько дней после мужа.
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На данный момент за здоровьем 95-летней королевы тщательно следят медики. Но также сообщается, что уже на этой неделе королева продолжит выполнять "необременительные обязанности".
Поклонники королевы и все ее подданные желают монарху скорейшего выздоровления!
К слову, ранее появлялась информация о том, что у королевы появились проблемы с ногами.