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95-річна королева Єлизавета II заразилася коронавірусом

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 15:21
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Західна преса повідомляє невтішну інформацію про здоров'я королеви Великої Британії. Більш детально на тему читайте в нашому матеріалі
У королеви коронавірус
У королеви коронавірус / Фото: Getty Images

Як повідомляє BBC з посиланням на заяву Букінгемського палацу, королева Єлизавета захворіла на коронавірус. У неї виявлено "слабко виражені симптоми" хвороби, що нагадують застуду.

Очевидно, що монарх заразився від сина. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що принц Чарльз заразився коронавірусом, королева бачилася з ним за два дні до цього. До речі, дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська, отримала свій позитивний результат ковід-тесту за кілька днів після чоловіка.

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Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II
Нові подробиці про стан здоров'я Єлизавети II / Фото: Getty Images

Наразі за здоров'ям 95-річної королеви ретельно стежать медики. Але також повідомляється, що вже цього тижня королева продовжить виконувати "необтяжливі обов'язки".

Шанувальники королеви та всі її піддані бажають монарху якнайшвидшого одужання!

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До речі, раніше з'являлася інформація про те, що у королеви виникли проблеми з ногами.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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