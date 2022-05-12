Адель поселилась в роскошном особняке Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов

Еще зимой ходили слухи, что Адель вместе со своим бойфрендом Ричем Полом приобрели дом Сталлоне, который расположенный в Беверли-Хиллз. Сегодня же певица официально подтвердила эту новость, опубликовав фотографии с любимым и ключами от нового жилья.
Как сообщает Daily Mail, Сильвестр Сталлоне продавал свой дом в течение года и вот на него обратила внимание Адель.
Отмечается, что особняк площадью почти две тысячи квадратных метров обошелся влюбленным в 58 миллионов долларов. Ранее жилье планировали отдать за 100 миллионов долларов. Так что Адель и Ричу еще очень повезло.
В роскошном особняке Сталлоне есть восемь спален и 12 ванных комнат. Кроме того, в доме расположен кинотеатр, сигарная комната с фильтрацией воздуха и гольф-участок.
На территории дома находиться двухэтажный гостевой домик, видовой бассейн, SPA-салон и гараж для восьми автомобилей.
Как видно, на одной из стен комнаты есть портреты Сталлоне. А вот свои многочисленные статуэтки кинозвезда, похоже забрал с собой.
Как известно, у Адель также есть еще три особняка в Лос-Анджелесе и дом в Лондоне.
Напомним, в Сети также предполагают, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок в России.
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