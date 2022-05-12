Адель поделилась редкими фото с бойфрендом в честь годовщины

Похоже, что кризис в личной жизни, из-за которого Адель отменяла концерты и устраивала истерики, все же миновал. Певица растрогала фанатов новой серией снимков с бойфрендом Ричем Полом.
По случаю годовщины отношений в своем Instagram Адель поделилась редкими кадрами с возлюбленным. На них певица и баскетбольный агент, кажется, безмерно счастливы и влюблены.
Время летит, – лаконично подписала фото исполнительница.
Глядя на милые фотографии пары, и не скажешь что совсем недавно ходили слухи о их разрыве. Инсайдеры сообщали, что отношения Адель и Рича находятся на грани и пара постоянно ссорится. Размолвки в личной жизни едва не стоили Адель карьеры, ведь частые отмены концертов и истерики на шоу ни команде, ни фанатами не по нраву.
Роман певицы Адель и спортивного агента Рича Пола начался в прошлом году. Тогда исполнительница только пережила развод с первым супругом Саймоном Конекки. Об отношениях Адель с новым бойфрендом пара официально заявила в сентябре 2021.
Напомним, что ранее поклонникам пришлось краснеть за Адель – пьяная поп-дива станцевала "стриптиз" в гей-клубе и попала в скандал.
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