Адель поселилась в розкішному маєтку Сильвестра Сталлоне за 58 млн доларів

Особняк зірки "Рембо" у Лос-Анджелесі змінив власника – тепер він належить знаменитій британській співачці. Показуємо фото нового будинку Адель

Адель тепер житиме у будинку Сталлоне / Фото: Pinterest, , dailymail

Ще взимку ходили чутки, що Адель разом зі своїм бойфрендом Річем Полом придбали будинок Сталлоне, який розташований у Беверлі-Гіллз. Сьогодні ж співачка офіційно підтвердила цю новину, опублікувавши світлини з коханим та ключами від нового житла.

Як повідомляє Daily Mail, Сильвестр Сталлоне продавав свій будинок упродовж року і ось на нього звернула увагу Адель.

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Зазначається, що особняк площею у майже дві тисячі квадратних метрів обійшовся закоханим у 58 мільйонів доларів. Раніше житло планували віддати за 100 мільйонів доларів. Тож Адель та Річу ще дуже повезло.

Дім кінозірки розташований у Беверлі-Гіллз / Фото: dailymail

У розкішному особняку Сталлоне є вісім спалень та 12 ванних кімнат. Окрім того, в домі розташований провесійний кінотеатр, сигарна кімната з фільтрацією повітря та ділянка для гольфу.

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У маєтку є 12 ванних кімнат та 8 спалень / Фото: dailymail

На території будинку також розташований двоповерховий гостьовий будиночок, видовий басейн, SPA-салон та гараж для восьми автомобілей.

На території є кінотеатр та басейн / Фото: dailymail

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Як видно, на одній зі стін кімнати є портрети Сталлоне. А от свої численні статуетки кінозірка, мабуть, забрав із собою.

Також у будинку залишились портрети Сталлоне / Фото: dailymail

Як відомо, у Адель також є ще три особняка у Лос-Анджелесі та дім у Лондоні.

Нагааємо, що у Мережі також припускають, що Максим Галкін та Алла Пугачова продають свій замок у Росії.