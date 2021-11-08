Алену Делону – 86. Как секс-символ выглядит сейчас и чем занимается

8 ноября день рождения отмечает французский актер Ален Делон. Известному сердцееду исполняется 86 лет

8 ноября Ален Делон отмечает 86-летие. / Фото: Getty Images, скриншот

В 2019 году Делон перенес инсульт. Такой случай породил немало слухов о смерти актера, ведь продолжительное время он восстанавливался в больнице и не выходил в свет. Однако в этом году звезда картины "На ярком солнце" впервые за длительное время появился на публике. Как сейчас выглядит секс-символ 1960-80-х и чем занимается читайте в материале.

Как выглядит Ален Делон?

В июне 2021 года года актер стал героем нового выпуска французского журнала Paris Match. Это первое появление артиста на публике за три года.

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Фото обложки с изображением звезды опубликовано в Instagram. На снимке Делон позирует в джинсах, голубой рубашке и темном пиджаке. На шее у него шарф, придающий образу французского шика.

В комментариях под фото поклонники активно обсуждали новую внешность актера. Многие фолловеры писали, что не узнают секс-символа и предположили, что Делон "что-то сделал с лицом", то есть прибег к пластическим операциям. Другие же выразили восхищение кумиром и пишут, что им приятно видеть звезду здоровым и улыбающимся.

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В разговоре с журналистом издание Делон пошутил, что не намерен умирать так быстро.

Я не умру так легко! Тем более, я хотел бы снять фильм, мой последний фильм. Тот, что навсегда останется в памяти поколений. А потом я могу уйти, – поделился артист.

Второй раз Ален Делон показался на публике в сентябре во время церемонии прощания с легендарным коллегой Жан-Полем Бельмондо, умершего 6 сентября. Тогда фанаты снова отметили, что актер не такой, как был раньше.

Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media Как Ален Делон выглядит сейчас (фото с 2018 по 2019 год). / Фото: Legion-Media 1 /6

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Чем занимается звезда?

О нынешней жизни актера известно немного. Во французских СМИ пишут, что последние годы Делон живет на вилле в Швейцарии.

Артист проводит время в одиночестве в окружении домашних любимцев. В его доме живет множество животных: собачек, котиков. Более того, он открыл за собственные средства несколько приютов для бездомных животных. А на территории имения звезды располагается небольшое кладбище для любимцев. Актер хочет, чтобы после смерти его прах был на этом же месте.

Ален Делон в 2014 году. / Фото: Legion-Media

Ален объясняет такую любовь к животным тем, что в юности он ударил провинившуюся в чем-то свою доберманшу, а затем увидел на ее глазах слезы. После этого он стал относиться к животным с особой нежностью.

Робота колбасника, романы и скандалы: интересные факты о Делоне

Ален Делон родился в пригороде Парижа. В 14 лет работал в колбасном магазине на улице Сен-Шарль в Париже. Вскоре он решил присоединиться к парашютно-десантным войскам корпуса морской пехоты. После полной подготовки в возрасте 17 лет его отправили на войну в Индокитай.

После демобилизации Делон устроился официантом в Париже. Затем, по совету друзей, он стал показывать свои фото продюсерам и участвовать в кастингах. Так и началась его звездная карьера.

В 1957 году состоялся дебют Алена в ленте "Когда вмешивается женщина". Через год его пригласили на одну из главных ролей в мелодраму "Кристина", однако большого успеха эта работа ему не принесла. Наибольшую популярность Делон получил после фильмов "На ярком солнце", "Черный тюльпан", "Мелодия из подвала", "Искатели приключений" и другие. А впоследствии актера сочли секс-символом. На архивных фотографиях видно, каким был красавчиком Делон, неудивительно, что он пришелся к сердцу женщинам.

Ален Делон в молодости. / Фото: скриншот Ален Делон в молодости. / Фото: скриншот Ален Делон в молодости. / Фото: скриншот Ален Делон в молодости. / Фото: скриншот Ален Делон в молодости. / Фото: скриншот 1 /5

Также артист работал в театре, на телевидении и создал собственную киностудию Delbeau Productions. Последний раз Ален снимался в кино в 2019 году – в комедии "Полное сходство".

О бурных романах

Отметим, что у Делона была очень насыщенная личная жизнь. В 1959 году он женился на австрийской актрисе Роми Шнайдер. В 1964-м у Алена состоялась свадьба с актрисой Натальей Бартелеми. Однако после четырех лет совместной жизни они развелись. В течение следующих пятнадцати лет актер встречался с Мирей Дарк. Однако в 2017 году его возлюбленная погибла. После чего в одном из интервью Ален заявил, что "готов уйти из жизни без сожаления".

Известно, что у Делона есть, как минимум, трое детей. Однако некоторых из них он отказывается признавать по сей день. Какая этому причина – неизвестно.

Дети Алена Делона. / Фото: Legion-Media Дети Алена Делона. / Фото: Legion-Media Дети Алена Делона. / Фото: Legion-Media 1 /3

Скандал в Каннах

В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале Ален Делон получил "Пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство. Однако это решение не обрадовало активисток организации "Женщины и Голливуд". Правозащитницы обвинили артиста в насилии, антисемитских и расистских высказываниях.

В то же время руководство мероприятия не поддержало обвинения и решило не лишать звезду почетной награды. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что награда вручается исключительно за заслуги Делона в сфере кино и что "Пальмовая ветвь" – это не Нобелевская премия мира.

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