Анастасия Волочкова в шпагате высказалась о войне и нарвалась на гнев комментаторов

Многие российские звезды признают, что Путин начал войну против Украины и продолжает ее сейчас! В частности, горячо об этом говорит Андрей Макаревич – он призывает Кремль остановиться.
Однако не все российские звезды показывают адекватную и уместную реакцию на происходящее в Украине. Так, балерина Анастасия Волочкова добавила очередной нелепый пост.
Даже в такой непростой ситуации балерина не обошлась без своих шпагатов.
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Ну что же происходит с этой войной!? Какой ужас!? – написала под фото Волочкова.
За такую публикацию комментаторы набросились на Волочкову с сотнями гневных комментариев. По мнению многих людей, так лучше вообще не говорить о войне, чем делать это таким нелепым и неуместным образом.
- "Какие нелепые неуместные смайлики..."
- "Не стыдно шпагаты свои осто***нившие постить?"
- "А вы только проснулись, спящая красавица? Она давно идет, только богему это не беспокоило"
- "Ой, Анастасия, успокойтесь и прекратите лицемерить..."
Пока некоторые российские артисты сеют дезинформацию, многие другие звезды призывают Путина остановить кровопролитие в Украине.
Напомним, Максим Чмерковский показал всему миру, как Россия бомбит Украину и призвал к прекращению войны.