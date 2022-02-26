Анастасія Волочкова у шпагаті висловилася про війну та нарвалася на гнів коментаторів

Анастасія Волочкова знову осоромилася, цього разу торкнувшись надто серйозної теми. Балерина не обійшлася без шпагату під постом про війну в Україні

Анастасія Волочкова безглуздо заговорила про війну в Україні / Фото: instagram.com/volochkova_art

Багато російських зірок визнають, що Путін розпочав війну проти України і продовжує її тепер! Зокрема, гаряче про це говорить Андрій Макаревич. Він закликає Кремль зупинитися.

Проте не всі російські зірки показують адекватну та доречну реакцію на те, що відбувається в Україні. Так, балерина Анастасія Волочкова додала чергову безглузду посаду.

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Навіть у такій непростій ситуації балерина не обійшлася без своїх шпагатів.

Скріншот – instagram.com/volochkova_art/

Ну що ж відбувається з цією війною!? Який жах!? – написала під фото Волочкова.

За таку публікацію коментатори накинулися на Волочкову із сотнями гнівних коментарів. На думку багатьох людей, то краще взагалі не говорити про війну, ніж робити це таким безглуздим і недоречним чином.

"Які безглузді недоречні смайлики..."

"Не соромно шпагати свої ті, що залишили постити?"

"А ви тільки прокинулися, спляча красуня? Вона давно йде, тільки богему це не турбувало"

"Ой, Анастасіє, заспокойтеся і припиніть лицемірити..."

Скріншот – instagram.com/volochkova_art/

Поки деякі російські артисти сіють дезінформацію, багато інших зірок закликають Путіна зупинити кровопролиття в Україні.

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Нагадаємо, Максим Чмерковський показав усьому світу, як Росія бомбардує Україну і закликав до припинення війни.