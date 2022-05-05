Анджелина Джоли показала осколок бомбы, найденный украинской девочкой

Голливудская актриса Анджелина Джоли после визита в Украину показала необычную находку украинской девочки из зоны боевых действий

Анджелина Джоли после визита во Львов показала осколок бомбы / Фото: Getty Images, instagram.com/angelinajolie

Звезда Голливуда недавно побывала в Украине, где встретилась с детьми-переселенцами из зоны боевых действий. Анджелина Джоли осталась под большим впечатлением от увиденного.

Актриса в своем Instagram поделилась шокирующей находкой украинской девочки, которую ей показали во время визита во Львов. По словам Джоли, девочка не имела ни малейшего понятия о том, что "необычный камень", которым она играла на самом деле осколок бомбы.

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У многих детей, с которыми я познакомилась и которые была на вокзале в Краматорске, недавно были удалены осколки – трудный и болезненный процесс. Осколки, расположенные вблизи жизненно важных органов, было слишком опасно удалять, и они остались внутри тела некоторых детей, – рассказала ужасные подробности Джоли.

Актриса заявила, что вред, причиненный детям, выходит за рамки физических повреждений и переходит в эмоциональные и ментальные травмы.

Борьба за прекращение войны, подобной той, что идет в Украине, – это гонка за ограничение числа жертв, убитых, раненых, перемещенных и травмированных каждый день, – сказала Джоли.

Напомним, что Анджелина Джоли во Львове вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище во время воздушной тревоги.