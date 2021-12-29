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Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер до развода: история отношений бывших супругов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 15:06
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Никто и не мог подумать, что история любви, продлившаяся 25 лет, сможет закончиться бракоразводным процессом почти в половину этого срока.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Фото: Getty Images

Арнольд Шваргценеггер и Мария Шрайвер смогли официально развестись спустя 10 лет после расставания. За спиной у пары осталась длинная история отношений.

Как известно, Мария и Арнольд познакомились еще в 80-х на одном из благотворительных теннисных турниров. Молодая журналистка сразу покорила сердце актера.

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Свадьба супругов в 1986/Фото: Getty Images

Спустя 9 лет отношений влюбленный все решили связать себя узами брака. За годы совместной жизни у Марии и Арнольда родилось четверо детей – сыновья Патрик и Кристофер и дочери Кристина и Кэтрин.

Супруга всячески поддерживала Шварценеггера и, пока он строил карьеру на съемочной площадке, занималась бытом и воспитанием наследников. Кроме того, Шрайвер успела и сама стать достаточно известной тележурналисткой и написать несколько книг.

Шварценеггер с детьми/Фото: Getty Images

В 2003 году Арнольд баллотировался на пост губернатора Калифорнии. Здесь семейная пара также поработала слажено – Мария подключила к предвыборной кампании мужа все свои способности медийщика. Совместными усилиями Шварценеггер получил победу на выборах, а его супруга все шансы стать первой леди, в Калифорнии так точно.

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Шварценеггер и Шрайвер во время выборов в Калифорнии/Фото: Getty Images

Почему Шварценеггер и Шрайвер развелись?

Казалось бы, что ничто не может разрушить такой крепкий любовный союз, но у всего есть свое слабое место. Шварценеггер закрутил интрижку с домработницей и через время у него родился внебрачный сын Джозеф, который очень похож на звездного отца.

Как оказалось, разница в возрасте у Джозефа и младшего сына бывших супругов Кристофера совсем незначительная. Мальчики появились на свет с разницей в неделю.

Актер принял решение публично заявить о том, что изменил супруге, а в 2011 году Мария подала на развод.

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После этого пара переживала бракоразводный процесс длиной в 10 лет. За все это время адвокаты Марии пытались выяснить нет ли у Шварценеггера других внебрачных детей и какие финансы бывший супруг журналистки тратил на бывшую домработницу и сына Джозефа.

Арнольд Шварценеггер с сыном
Арнольд Шварценеггер с сыном / Фото: instagram.com/projoe2

За это время и Арнольд, и Мария уже успели построить личную жизнь с другими партнерами и стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам звездного отца, однако решил не использовать его знаменитую фамилию, и вот почему.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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