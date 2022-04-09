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Арнольд Шварценеггер сменил прическу сыну: забавное видео

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 09:18
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"Железный Арни" вместе с сыном Патриком повеселили поклонников видео, на котором актер остриг Шварценеггера-младшего огромными ножницами
Арнольд Шварценеггер постриг сына Патрика
Арнольд Шварценеггер постриг сына Патрика / Фото: Instagram

Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который ранее сделал обращение к Путину и россиянам, появился на редких кадрах с сыном Патриком.

Шварценеггер-младший в своем Instagram поделился видео, на котором звездный папа решил сделать ему новую прическу. Арнольд остриг густую шевелюру сына, а инструмент выбрал себе под стать – огромные портняжные ножницы.

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Сэкономил сегодня 50 баксов, – подписал забавное видео с отцом Патрик.

Стоит отметить, что прическа у Арни получилась довольно неплохо. По крайней мере, Патрик остался доволен творением отца.

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Напомним, что Патрик – третий ребенок в браке Арнольда Шварценеггер и Марии Шрайвер. 28-летний наследник пошел по стопам отца и занимается актерской и модельной карьерой, а также имеет свою линию одежды. Молодому красавцу приписывали роман с Тейлор Свифт и Майли Сайрус, но сейчас Шварценеггер-младший находится в отношениях с моделью Эбби Чемпион.

Ранее актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.

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Мария Коробова
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