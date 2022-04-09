Арнольд Шварценеггер змінив зачіску синові: кумедне відео

"Залізний Арні" разом із сином Патріком повеселили шанувальників відео, на якому актор обстриг Шварценеггера-молодшого величезними ножицями

/ Фото: Instagram

Актор та політик Арнольд Шварценеггер, який раніше зробив звернення до Путіна та росіян, з'явився на рідкісних кадрах із сином Патріком.

Шварценеггер-молодший у своєму Instagram поділився відео, на якому зірковий тато вирішив зробити йому нову зачіску. Арнольд обстриг густу шевелюру сина, а інструмент вибрав собі під стать – величезні кравецькі ножиці.

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Заощадив сьогодні 50 доларів, – підписав кумедне відео з батьком Патрік.

Варто зазначити, що зачіска у Арні вийшла досить непогано. Принаймні Патрік залишився задоволений творінням батька.

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Нагадаємо, що Патрік – третя дитина у шлюбі Арнольда Шварценеггер та Марії Шрайвер. 28-річний спадкоємець пішов стопами батька і займається акторською та модельною кар'єрою, а також має свою лінію одягу. Молодому красеню приписували роман із Тейлор Свіфт та Майлі Сайрус, але нині Шварценеггер-молодший перебуває у стосунках із моделлю Еббі Чемпіон.

Раніше актор та політик Арнольд Шварцнеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.

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