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Беременна или нет? Хейли Бибер прокомментировала слухи после появления на "Грэмми"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 13:04
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После недавнего появления на "Грэмми" Джастина и Хейли Бибер поползли слухи о том, что пара ждет ребенка. Так ли это, узнайте в нашем материале
Новый выход пары дал пищу для разговоров о беременности
Новый выход пары дал пищу для разговоров о беременности / Фото: Getty Images, instagram.com/haileybieber

На этой неделе в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Но, кроме триумфаторов церемонии, также в Сети обсуждали и появление звезд на красной дорожке. Большой резонанс вызвал наряд Хейли Бибер, из-за чего в очередной раз появились слухи о беременности модели.

Отметим, что Джастин и Хейли Бибер подготовились к мероприятию, выбрав яркие образы. Так, Джастин Бибер появился в тотал-луке Balenciaga. Образ, кстати, уже стал объектом мемов.

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Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

А Хейли Бибер выбрала нежное вечернее платье Saint Laurent специфического кроя. Ее струящееся платье и спровоцировало слухи о своей беременности.

Хейли Бибер беременна?

И пока фанаты уже придумывают имя для будущего ребенка пары, Хейли Бибер уже опровергла новость о предстоящем пополнении в семье.

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Я не беременна, оставьте меня в покое,

— написала она в социальных сетях.

Отметим, что в предыдущих интервью Хейли Бибер говорила, что они с Джастином очень хотят детей, но к этому моменту они хотят подготовиться:

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Я думаю, что в идеале в ближайшие пару лет мы начнём пробовать. Я говорю "начнём пробовать", потому что никто не знает, сколько времени на это потребуется,

— признавалась Хейли в интервью для WSJ.

Так что пока сенсационных новостей от Биберов ожидать не стоит.

Также сегодня обсуждают, с кем в отношениях Надя Дорофеева.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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