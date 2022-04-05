Беременна или нет? Хейли Бибер прокомментировала слухи после появления на "Грэмми"

После недавнего появления на "Грэмми" Джастина и Хейли Бибер поползли слухи о том, что пара ждет ребенка. Так ли это, узнайте в нашем материале

Новый выход пары дал пищу для разговоров о беременности / Фото: Getty Images, instagram.com/haileybieber

На этой неделе в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Но, кроме триумфаторов церемонии, также в Сети обсуждали и появление звезд на красной дорожке. Большой резонанс вызвал наряд Хейли Бибер, из-за чего в очередной раз появились слухи о беременности модели.

Отметим, что Джастин и Хейли Бибер подготовились к мероприятию, выбрав яркие образы. Так, Джастин Бибер появился в тотал-луке Balenciaga. Образ, кстати, уже стал объектом мемов.

Реклама

Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

А Хейли Бибер выбрала нежное вечернее платье Saint Laurent специфического кроя. Ее струящееся платье и спровоцировало слухи о своей беременности.

Хейли Бибер беременна?

И пока фанаты уже придумывают имя для будущего ребенка пары, Хейли Бибер уже опровергла новость о предстоящем пополнении в семье.

Реклама

Я не беременна, оставьте меня в покое,

— написала она в социальных сетях.

Отметим, что в предыдущих интервью Хейли Бибер говорила, что они с Джастином очень хотят детей, но к этому моменту они хотят подготовиться:

Реклама

Я думаю, что в идеале в ближайшие пару лет мы начнём пробовать. Я говорю "начнём пробовать", потому что никто не знает, сколько времени на это потребуется,

— признавалась Хейли в интервью для WSJ.

Так что пока сенсационных новостей от Биберов ожидать не стоит.

Также сегодня обсуждают, с кем в отношениях Надя Дорофеева.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!