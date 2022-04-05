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Вагітна чи ні? Гейлі Бібер прокоментувала чутки після появи на "Греммі"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 13:04
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Після нещодавньої появи на "Греммі" Джастіна та Гейлі Бібер поповзли чутки про те, що пара чекає дитину. Чи так це, дізнайтесь у нашому матеріалі
Новий вихід пари дав привід для розмов про вагітність
Новий вихід пари дав привід для розмов про вагітність / Фото: Getty Images, instagram.com/haileybieber

Цього тижня у Лас-Вегасі відбулася 64-а церемонія вручення музичної премії "Греммі". Але, окрім тріумфаторів церемонії, також у Мережі обговорювали і появу зірок на червоній доріжці. Великий резонанс викликав вбрання Гейлі Бібер, через що вкотре з'явилися чутки про вагітність моделі.

Зазначимо, що Джастін та Гейлі Бібер підготувалися до заходу, обравши яскраві образи. Так, Джастін Бібер з'явився в тотал-луці Balenciaga. Образ, до речі, вже став об'єктом мемів.

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Джастін та Хейлі Бібер
Джастін та Хейлі Бібер / Фото: Getty Images

А Хейлі Бібер обрала ніжне вечірнє плаття Saint Laurent специфічного крою. Її сукня і спровокувала чутки про вагітність.

Гейлі Бібер вагітна?

І поки фанати вже вигадують ім'я для майбутньої дитини пари, Гейлі Бібер вже спростувала новину про майбутнє поповнення у сім'ї.

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Я не вагітна, дайте мені спокій,

- написала вона в соціальних мережах.

Зазначимо, що у попередніх інтерв'ю Гейлі Бібер говорила, що вони з Джастіном дуже хочуть дітей, але до цього моменту хочуть підготуватися.

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Я думаю, що в ідеалі найближчими двома роками ми почнемо пробувати. Я говорю "почнемо пробувати", тому що ніхто не знає, скільки часу на це потрібно,

- говорила Гейлі в інтерв'ю для WSJ.

Так що поки що сенсаційних новин від Біберів очікувати не варто.

Також сьогодні обговорюють, з ким у відносинах Надя Дорофєєва.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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