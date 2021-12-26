Вікторія Бекхем опублікувала різдвяне фото своєї сім'ї

Здавалося, що 26-річна кохана Брукліна швидко влилася в дружню сім'ю Бекхемів – про це свідчили їхні численні спільні фото. Проте на знімку біля різдвяного дерева Ніколи немає.
Світлиною Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram-профілі. Поряд із нею зображені чоловік, сини та донька.
Різдвяні поцілунки від Бекхемів, – коротко підписала пост Вікторія.
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Що відомо про наречену Брукліна Бекхема
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – акторка, дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца.
Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Час вимирання" та "Повелитель стихій".
Весілля Нікола та Бруклін хотіли зіграти цього року, та перенесли урочистість на 2022 рік через пандемію. Пара також уклала весільний контракт і погодилася не претендувати на майно та фінанси одне одного у разі розірвання шлюбу.
У 2018 році Нікола розлучилася з братом Джіджі та Белли Хадід Анваром. У сина Бекхемів раніше був роман з моделлю Ганою Крос.
Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною.