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Битва "голых" платьев: Меган Фокс на MTV VMA против Зендаи в Венеции (голосование)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 14:24
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Полупрозрачные платья и нюдовые наряды знаменитостей всегда вызывали фурор среди гостей мероприятий. К слову, "мокрые" прически, которые выбрали Меган и Зендая, тоже сейчас в тренде
Меган Фокс и Зендая: сравниваем наряды звезд
Меган Фокс и Зендая: сравниваем наряды звезд / Фото: Getty Images

Выход актрисы Меган Фокс на MTV VMA запомнится не только благодаря тому, что на ее бойфренда напал Конор Макгрегор, но и благодаря ее наряду.

Меган облачилась в прозрачное, украшенное кристаллами платье от Mugler. Актриса дополнила свой образ серьгами Lorraine Schwartz, кольцами и босоножками от Jimmy Choo. Фокс также сделала прическу с эффектом мокрых волос. Вероятно, благодаря образу актрисы, ее бойфренд, Machine Gun Kelly, в своем Instagram назвал Меган "русалкой".

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Меган Фокс в прозрачном платье на MTV VMA
Меган Фокс в прозрачном платье на MTV VMA / Фото: Getty Images

В похожем стиле недавно на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появилась актриса Зендая. Девушка надела платье телесного цвета – благодаря ткани наряд тоже казался намокшим. Актриса также сделала "мокрую" прическу. Если Меган оставила волосы распущенными, то стилисты Зендаи уложили ее локоны в элегантные волны.

Зендая на Венецианском кинофестивале
Зендая на Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

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Предлагаем проголосовать за образ, который вам больше понравился: появление Меган Фокс на MTV VMA или выход Зендаи на Венецианском кинофестивале.

Ранее мы публиковали полный список победителей MTV VMA. Минувшей ночью состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards. Клипом года стала совместная работа рэпера Lil Nas X и Таню Муиньо, где парень тверкает на коленках у дьявола.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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