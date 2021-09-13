Битва "голых" платьев: Меган Фокс на MTV VMA против Зендаи в Венеции (голосование)

Полупрозрачные платья и нюдовые наряды знаменитостей всегда вызывали фурор среди гостей мероприятий. К слову, "мокрые" прически, которые выбрали Меган и Зендая, тоже сейчас в тренде

Меган Фокс и Зендая: сравниваем наряды звезд / Фото: Getty Images

Выход актрисы Меган Фокс на MTV VMA запомнится не только благодаря тому, что на ее бойфренда напал Конор Макгрегор, но и благодаря ее наряду.

Меган облачилась в прозрачное, украшенное кристаллами платье от Mugler. Актриса дополнила свой образ серьгами Lorraine Schwartz, кольцами и босоножками от Jimmy Choo. Фокс также сделала прическу с эффектом мокрых волос. Вероятно, благодаря образу актрисы, ее бойфренд, Machine Gun Kelly, в своем Instagram назвал Меган "русалкой".

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Меган Фокс в прозрачном платье на MTV VMA / Фото: Getty Images

В похожем стиле недавно на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появилась актриса Зендая. Девушка надела платье телесного цвета – благодаря ткани наряд тоже казался намокшим. Актриса также сделала "мокрую" прическу. Если Меган оставила волосы распущенными, то стилисты Зендаи уложили ее локоны в элегантные волны.

Зендая на Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

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Предлагаем проголосовать за образ, который вам больше понравился: появление Меган Фокс на MTV VMA или выход Зендаи на Венецианском кинофестивале.

Ранее мы публиковали полный список победителей MTV VMA. Минувшей ночью состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards. Клипом года стала совместная работа рэпера Lil Nas X и Таню Муиньо, где парень тверкает на коленках у дьявола.