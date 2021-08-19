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Богатые тоже плачут: голливудские звезды, которые потеряли все свои деньги

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 августа, 16:33
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Не всем удается грамотно распорядиться гонорарами. Истории некоторых голливудских звезд тому пример
У кого из голливудских звезд проблемы с финансами
У кого из голливудских звезд проблемы с финансами / Фото: Getty Images

Получают огромные гонорары и глупо их тратят. А когда актерская карьера подходит к концу, понимают – у них долги и проблемы с законом. О том у кого из звезд проблемы с финансами – далее в сюжете.

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Николас Кейдж

У него был особняк площадью около полутора тысяч квадратных метров. С изысканной и дорогой мебелью, бассейном, а главное – вид на Лас-Вегас. И всю эту красоту он умудрился потерять. Николас Кейдж жил там достаточно долго, но дом пришлось выставить на аукцион, чтобы урегулировать финансовые вопросы.

Дом Николаса Кейджа
Дом Николаса Кейджа / Фото: hollywoodreporter.com/

А все потому, что Кейдж не платил налогов. Сумма собралась немалая – 14 миллионов долларов. Впрочем, даже после продажи недвижимости он все равно должен деньги. Ведь особняк приобрели вдвое дешевле.

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Впрочем, неуплата налогов – лишь один из грехов голливудской звезды. Кейджа называют едва ли не самой транжирой Голливуда. То приобретет дорогущего осьминога, то скелет динозавра, то вообще головы пигмеев.

Николас Кейдж
Николас Кейдж / Фото: Getty Images

Но финансовые проблемы не огорчают актера. Недавно он женился в пятый раз. Его избранницей стала японка по имени Рико Шибата, которая младше него в два раза. Он выполняет все ее прихоти, даже на карете катает.

Джонни Депп

Джонни Депп
Джонни Депп / Фото: Getty Images

До сих пор известен, но почти без денег и Джонни Депп. Гигантские гонорары за съемки "Пиратов Карибского моря" он потратил на недвижимость, содержание которой требует немалых финансов. А в Голливуд теперь его не приглашают. После скандала с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в насилии и выиграла суд.

Линдси Лохан

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Линдси Лохан
Линдси Лохан / Фото: Getty Images

А вот среди известных актрис финансовые проблемы у Линдси Лохан. Заработанные в юности деньги она​​ тратила направо и налево. Затем попала в ДТП и все узнали о ее проблемах с наркотиками, а приставы заморозили счета.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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