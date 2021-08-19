Богатые тоже плачут: голливудские звезды, которые потеряли все свои деньги

Получают огромные гонорары и глупо их тратят. А когда актерская карьера подходит к концу, понимают – у них долги и проблемы с законом. О том у кого из звезд проблемы с финансами – далее в сюжете.
Николас Кейдж
У него был особняк площадью около полутора тысяч квадратных метров. С изысканной и дорогой мебелью, бассейном, а главное – вид на Лас-Вегас. И всю эту красоту он умудрился потерять. Николас Кейдж жил там достаточно долго, но дом пришлось выставить на аукцион, чтобы урегулировать финансовые вопросы.
А все потому, что Кейдж не платил налогов. Сумма собралась немалая – 14 миллионов долларов. Впрочем, даже после продажи недвижимости он все равно должен деньги. Ведь особняк приобрели вдвое дешевле.
Впрочем, неуплата налогов – лишь один из грехов голливудской звезды. Кейджа называют едва ли не самой транжирой Голливуда. То приобретет дорогущего осьминога, то скелет динозавра, то вообще головы пигмеев.
Но финансовые проблемы не огорчают актера. Недавно он женился в пятый раз. Его избранницей стала японка по имени Рико Шибата, которая младше него в два раза. Он выполняет все ее прихоти, даже на карете катает.
Джонни Депп
До сих пор известен, но почти без денег и Джонни Депп. Гигантские гонорары за съемки "Пиратов Карибского моря" он потратил на недвижимость, содержание которой требует немалых финансов. А в Голливуд теперь его не приглашают. После скандала с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила его в насилии и выиграла суд.
Линдси Лохан
А вот среди известных актрис финансовые проблемы у Линдси Лохан. Заработанные в юности деньги она тратила направо и налево. Затем попала в ДТП и все узнали о ее проблемах с наркотиками, а приставы заморозили счета.
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