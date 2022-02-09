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Більше не одна: Анастасія Волочкова повернулася до колишнього (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 13:18
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Особисте життя Анастасії Волочкової давно активно обговорюється у ЗМІ. Та й сама балерина дає достатньо приводів для розмов
Анастасія Волочкова помирилася з Олегом
Анастасія Волочкова помирилася з Олегом / Фото: скріншот

Не встигла Анастасія Волочкова виправдатися після швидкоплинного роману з банщиком Сергієм Кузнєцовим , який перебуває в українському розшуку, як уже спровокувала чутки про нові стосунки

У себе в Instagram балерина опублікувала кілька нових фото із колишнім Олегом. Щоб уникнути зайвих питань, Волочкова закрила коментарі під публікацією.

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Бажаємо всім чудового дня, – підписала Анастасія фото

Анастасія Волочкова з тим самим Олегом
Анастасія Волочкова з тим самим Олегом / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова помирилася з колишнім
Анастасія Волочкова помирилася з колишнім / Фото: instagram.com/volochkova_art

Нагадаємо, Анастасія зустрічалася із Олегом протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то мирилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого обранця. Вона показувала його тінь, то руки в кадрі.
Після розставання з коханим минулого року балерина заявила, що Олег "дуже ревнивий та запальний". Як стверджував Волочкова, обранці сприймав її скоріше "як кумира", бо давно стежив за її творчістю.

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Особисте життя Анастасії Волочкової

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігарх Сулейман Керімов, бізнесмен В'ячеслав Лейбман, нафтовик Бахтіяр Салімов. Останні ж роки балерина крутить романи із чоловіками, яких сама утримує.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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