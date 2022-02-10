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Больше нечего скрывать: жена Макаревича впервые появилась на публике после новости о беременности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 08:52
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В конце прошлого года в СМИ стала появляться информация, что 68-летний Андрей Макаревич и его жена 37-летняя жена Эйнат Кляйн станут родителями
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн станут родителями
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн станут родителями / Фото: Instagram

Пара предпочитает не обсуждать личную жизнь. Но все-таки новости о скором пополнении в семье певец подтвердил. Теперь же новым снимком в Instagram поделилась Эйнат Кляйн, на котором можно рассмотреть округлившийся живот.

Жена музыканта выступила на фестивале "Суть вещей" в Иерусалиме. Избранница лидера "Машины времени" — профессиональный гид и фотограф.

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Эйнат Кляйн
Эйнат Кляйн / Фото: instagram.com/_einatklein

Напомним. для Андрея Макаревича это будет четвертый ребенок, а для его жены – первый. По информации инсайдеров, пара ждет мальчика. Супруги хотят назвать сына Вадимом, в честь отца Андрея Макаревич.

Что известно об Андрее Макаревиче и Эйнат Кляйн

Женщина – киевлянка. Она является журналисткой, фотографом и экскурсоводом. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.

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Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год.
Макаревич и Кляйн замужем за 2019 год. / Фото: _einatklein_

Зимой того же года Макаревич и Кляйн поженились. Они устроили еврейскую свадьбу в Израиле. Сама Эйнат признавалась, что у нее прекрасные отношения с детьми музыканта, а также его сестрой.

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Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит старший сын Андрея Макаревича.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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