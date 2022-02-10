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Більше нічого приховувати: дружина Макаревича вперше з'явилася на публіці після новини про вагітність

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 08:52
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Наприкінці минулого року у ЗМІ стала з'являтися інформація, що 68-річний Андрій Макаревич та його дружина 37-річна дружина Ейнат Кляйн стануть батьками
Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн стануть батьками
Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн стануть батьками / Фото: Instagram

Пара вважає за краще не обговорювати особисте життя. Але все-таки новини про швидке поповнення у сім'ї співак підтвердив. Тепер же новим знімком в Instagram поділилася Ейнат Кляйн, на якому можна розглянути живіт, що округлився.

Дружина музиканта виступила на фестивалі "Суть речей" у Єрусалимі. Обраниця лідера "Машини часу" – професійний гід та фотограф.

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Ейнат Кляйн
Ейнат Кляйн / Фото: instagram.com/_einatklein

Нагадаємо. для Андрія Макаревича це буде четверта дитина, а для його дружини – перша. За інформацією інсайдерів, пара чекає хлопчика. Подружжя хоче назвати сина Вадимом, на честь батька Андрія Макаревича.

Що відомо про Андрія Макаревича та Ейнат Кляйн

Жінка – киянка. Вона є журналісткою, фотографом та екскурсоводом. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

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Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року.
Макаревич та Кляйн одружені з 2019 року. / Фото: _einatklein_

Взимку того ж року Макаревич та Кляйн одружилися. Вони влаштували єврейське весілля в Ізраїлі. Сама Ейнат зізнавалася, що має прекрасні стосунки з дітьми музиканта, а також його сестрою.

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Раніше ми розповідали, як зараз виглядає старший син Андрія Макаревича .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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