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Больше откладывать не будут: названа дата свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 13:11
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Пара планировала расписаться еще два года назад, но из-за пандемии церемонию пришлось отложить
Свадьбу Бруклина Бекхэм и Николы Пельтц состоится уже в эту субботу
Свадьбу Бруклина Бекхэм и Николы Пельтц состоится уже в эту субботу / Фото: Getty Images

Новости из параллельной реальности, но где-то жизнь продолжается и церемонии бракосочетания проходят не в военное время. Слухов о возможной дате свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц ходило много, но теперь подтвердилось, что церемония состоится 9 апреля. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония пройдет в особняке отца Николы – миллиардера Нельсона Пельтц. За вечер избранница Бруклина сменит несколько нарядов от Valentino. Среди приглашенных Джиджи Хадид, Николь Ричи, Гордон Рамзи с женой. По слухам, на свадьбе могут присутствовать Меган Маркл и принц Гарри. Известно, что Дэвид и Виктория Бекхэм общаются с герцогами Сассекскими.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Также стоит отметить, что за неделю до свадьбы пара подписала брачный договор. В случае развода Бруклин и Никола согласились не претендовать на имущество . По информации СМИ, состояние Виктории и Дэвида Бекхэма около 380 миллионов фунтов стерлингов в то время, как состояние родителей Николы оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельтца. Отец девушки является основателем Trian Fund Management и экс-владельцем Snapple, компании по производству напитков.

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Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны Украины с Россией

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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