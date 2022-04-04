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Більше відкладати не будуть: названо дату весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 13:11
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Пара планувала розписатися ще два роки тому, але через пандемію церемонію довелося відкласти
Весілля Брукліна Бекхем та Ніколи Пельтц відбудеться вже цієї суботи
Весілля Брукліна Бекхем та Ніколи Пельтц відбудеться вже цієї суботи / Фото: Getty Images

Новини з паралельної реальності, але десь життя продовжується і церемонії одруження проходять не у воєнний час. Чуток про можливу дату весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц ходило багато, але тепер підтвердилося, що церемонія відбудеться 9 квітня Про це пише Daily Mail.

Церемонія пройде в особняку отця Миколи – мільярдера Нельсона Пельтца. За вечір обраниця Брукліна змінить кілька нарядів від Valentino. Серед запрошених Джіджі Хадід, Ніколь Річі, Гордон Рамзі з дружиною. За чутками, на весіллі можуть бути присутніми Меган Маркл і принц Гаррі. Відомо, що Девід та Вікторія Бекхем спілкуються з герцогами Сассекськими.

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Бруклін Бекхем и Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем и Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Також варто зазначити, що за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів у той час, як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.

Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – актриса, дочка знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельтца. Батько дівчини є засновником Trian Fund Management та екс-власником Snapple, компанії з виробництва напоїв.

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Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Епоха винищення" та "Повелитель стихій".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей , які постраждали під час війни України з Росією

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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