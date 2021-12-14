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Брэд Питт решил заняться музыкальным бизнесом

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 14:51
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Голливудский актер собирается возродить легендарную студию звукозаписи студию во Франции
Брэд Питт
Брэд Питт / Фото: AFP

Брэд Питт успевает не только выяснять отношения в суде с Анджелиной Джоли, но и заниматься бизнесом. Как пишет Hollywood Reporter, актер вместе с французским продюсером, звукорежиссером и композитором Дэмиеном Куинтаром займется возрождением студии звукозаписи Miraval Studios. Инициатором этой идеи стал Брэд Питт.

Я был поражен тем, насколько чутким и точным он был в своем анализе музыки, – рассказал Дэмиен Куинтар.

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Планируется, что ремонт на студии продлится до лета 2022 года.

Miraval Studios была основана в 1977 году французским пианистом и композитор Жаком Лусье. В свое время там записывались Pink Floyd, AC/DC, Yes, Стинг и Элтон Джон. Студия была активна до начала 2000-х годов,

Интересно, что студия звукозаписи расположена недалеко от еще одного бизнеса актера. В 2011 году Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. После развода актриса решила продать свою долю в семейном бизнесе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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