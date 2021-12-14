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Бред Пітт вирішив зайнятися музичним бізнесом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 14:51
В закладинки
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Голлівудський актор має намір відродити легендарну студію звукозапису студію у Франції
Бред Пітт
Бред Пітт / Фото: AFP

Бред Пітт встигає не лише з'ясовувати стосунки в суді з Анджеліною Джолі , а й займатися бізнесом. Як пише Hollywood Reporter, актор разом із французьким продюсером, звукорежисером та композитором Демієном Куінтаром займеться відродженням студії звукозапису Miraval Studios. Ініціатором цієї ідеї став Бред Пітт.

Я був вражений тим, наскільки чуйним і точним він був у своєму аналізі музики, – розповів Демієн Куінтар.

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Планується, що ремонт на студії триватиме до літа 2022 року.

Miraval Studios була заснована у 1977 році французьким піаністом та композитор Жаком Лусьє. Свого часу там записувалися Pink Floyd, AC/DC, Yes, Стінг та Елтон Джон. Студія була активна до початку 2000-х років,

Цікаво, що студія звукозапису розташована неподалік ще одного бізнесу актора. У 2011 році Джолі та Пітт відкрили завод вин Chateau Miraval. Після розлучення акторка вирішила продати свою частку у сімейному бізнесі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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