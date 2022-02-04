Брітні Спірс більше року приховувала зміни у своєму особистому житті

Популярна американська співачка у вересні минулого року поділилася радісною новиною, що бойфренд Сем Асгарі зробив їй пропозицію

Стало відомо, коли насправді Сем Асгарі зробив пропозицію Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Виявляється, насправді Брітні Спірс на пропозицію руки та серця від бойфренда відповіла згодою ще рік тому. Проте про заручини пара оголосила у вересні 2021 року після того, як батько співачки подав документи на відмову від опіки.

Брітні сказала другу, що насправді вона заручилися з Семом ще на Різдво позаминулого року. Вона тримала це в таємниці, і лише дві людини знали, що вони вже давно планували одружитися, – цитує інсайдера видання The Sun.

Брітні Спірс і Сем Асгарі відправились у подорож. / Фото: instagram.com/britneyspears

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До речі, чутки про можливі заручини ходили влітку минулого року, коли бойфренда співачки помітили у ювелірному магазині. Але тоді він не вибирав обручку для Брітні.

Один з діамантів випав з її обручки, і Сем збирався замінити його, – пояснив інсайдер.

Нагадаємо, Брітні Спірс та фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримував її під час судових розглядів із батьком. Брітні не приховує, що дуже щаслива із Семом. Пара мріє про поповнення.