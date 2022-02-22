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Бритни Спирс расскажет новые откровения о своей семье, за которые получит 15 млн долларов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 10:26
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Американская певица в течение 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. В октябре Бритни получила долгожданную свободу
Бритни Спирс собирается написать мемуары о своей семье
Бритни Спирс собирается написать мемуары о своей семье / Фото: Getty Images

Бритни Спирс сейчас проводит время со своим женихом и готовится к свадьбе. Записывать песни и давать концерты певица не планирует, но жизнь знаменитости еще долгое время будет оставаться на слуху. По информации инсайдеров, Бритни Спирс планирует выпустить мемуары.

Как пишет Page Six, певица готовит откровения о карьере и своей семье. Певица уже подписала контракт с издательством Simon & Schuster на сумму 15 миллионов долларов. Ни Спирс, ни ее представители, ни издательство пока не давали подробной информации.

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее сестра Бритни Спирс выпустила мемуары, которые певица раскритиковала.

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

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