Бритни Спирс расскажет новые откровения о своей семье, за которые получит 15 млн долларов

Бритни Спирс сейчас проводит время со своим женихом и готовится к свадьбе. Записывать песни и давать концерты певица не планирует, но жизнь знаменитости еще долгое время будет оставаться на слуху. По информации инсайдеров, Бритни Спирс планирует выпустить мемуары.
Как пишет Page Six, певица готовит откровения о карьере и своей семье. Певица уже подписала контракт с издательством Simon & Schuster на сумму 15 миллионов долларов. Ни Спирс, ни ее представители, ни издательство пока не давали подробной информации.
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Напомним, ранее сестра Бритни Спирс выпустила мемуары, которые певица раскритиковала.
Что произошло с Бритни Спирс?
Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.
За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.
Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.