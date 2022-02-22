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Брітні Спірс розповість нові одкровення про свою сім'ю, за які отримає 15 млн доларів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 10:26
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Американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. У жовтні Брітні здобула довгоочікувану свободу
Брітні Спірс збирається написати мемуари про свою сім'ю
Брітні Спірс збирається написати мемуари про свою сім'ю / Фото: Getty Images

Брітні Спірс зараз проводить час зі своїм нареченим і готується до весілля. Записувати пісні та давати концерти співачка не планує, але життя знаменитості ще довго залишатиметься на слуху. За інформацією інсайдерів, Брітні Спірс планує випустити мемуари.

Як пише Page Six, співачка готує одкровення про кар'єру та свою сім'ю. Співачка вже підписала контракт із видавництвом Simon & Schuster на суму 15 мільйонів доларів. Ні Спірс, ні її представники, ні видавництво поки що не давали докладної інформації.

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/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше сестра Брітні Спірс випустила мемуари, які співачка розкритикувала.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року була під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

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За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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