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Актер Алексей Панин объяснил россиянам, почему Макс Барских критикует Россию (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 18:29
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Российский актер прокомментировал скандал Тимати и Макса Барских
Алексей Панин прокомментировал скандал Макса Барских и Тимати
Алексей Панин прокомментировал скандал Макса Барских и Тимати / Фото: скриншот

На днях Тимати угрожал Максу Барских после его высказываний о дырявой России. Скандальный актер Алексей Панин в этом конфликте поддержал украинского певца. Он сказал, раз Тимати о Барских говорит плохо, значит Макс порядочный человек.

Также актер решил объяснить, почему Макс Барских в одном из видео назвал Россию дырявой.

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Как назвать поведение людей, который в тот момент, когда умирают дети, когда умирают люди в Украине они вместо того, чтобы выходить на улицы и протестовать против кровавого режима и войны, устраивают неимоверные столпотворения, ломятся как сумасшедшие в магазины IKEA, магазины бытовой техники, чтобы закупиться миксерами и бытовой техникой, тостерами. Не п*дарасы?

Панин напомнил о войнах, которые начинала Россия.

Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не развязывала войн. Что за ложь? Россия развязала очень много войн и можно даже далеко не копаться в истории, а вспомнить вторжение в Финляндию. Это не секрет. Это доказано и признано всеми другими странами мира. Я хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Россия вошла в историю не как страна, которая противостояла Гитлеру, а как союзник Гитлера и вместе с ним раздербанила Польшу.

Напомним, Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в России из-за военного вторжения Путина на территории независимой Украины

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Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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