Бузова опозорилась из-за некачественного фотошопа: "Голова будто бы вообще отдельно от тела"

Популярная телеведущая регулярно публикует обработанные фото, которые потом в комментариях активно обсуждают

Ольгу Бузову раскритиковали за некачественный фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Подписчики Ольги Бузовой уже давно знают о любви телеведущей к ретуши фото. Похоже, она решила сделать это своей фишкой, ведь почти под каждым снимком в Сети обсуждают обработку фото. На этот раз подписчики Бузовой обратили внимание на некачественный фотошоп.

У себя в Instagram Бузова показала фото, на котором позирует обнаженной, прикрывшись цветами.

Реклама

Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.©Кафка

Всегда радуюсь цветам.Особенно, когда получаю их на другом континенте, – подписала откровенный снимков телеведущая.

Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях такой контент не оценили. Подписчики отметили, Бузова слишком перестаралась с фотошопом.

"Будто голову прифотошопили"

"Оля, фото очень красивое, но сильно заметен фотошоп. Будто голову к телу приставили"

"Фотомонтаж некачественный. Неестественные окрасы лица по отношению к туловищу"

"Я, конечно, понимаю, обработка фото и все такое, но тут, мне кажется, перебор – голова будто бы вообще отдельно от тела"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.