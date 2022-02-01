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Бузова опозорилась из-за некачественного фотошопа: "Голова будто бы вообще отдельно от тела"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 07:54
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Популярная телеведущая регулярно публикует обработанные фото, которые потом в комментариях активно обсуждают
Ольгу Бузову раскритиковали за некачественный фотошоп
Ольгу Бузову раскритиковали за некачественный фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Подписчики Ольги Бузовой уже давно знают о любви телеведущей к ретуши фото. Похоже, она решила сделать это своей фишкой, ведь почти под каждым снимком в Сети обсуждают обработку фото. На этот раз подписчики Бузовой обратили внимание на некачественный фотошоп.

У себя в Instagram Бузова показала фото, на котором позирует обнаженной, прикрывшись цветами.

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Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.©Кафка
Всегда радуюсь цветам.Особенно, когда получаю их на другом континенте, – подписала откровенный снимков телеведущая.

Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп
Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях такой контент не оценили. Подписчики отметили, Бузова слишком перестаралась с фотошопом.

  • "Будто голову прифотошопили"
  • "Оля, фото очень красивое, но сильно заметен фотошоп. Будто голову к телу приставили"
  • "Фотомонтаж некачественный. Неестественные окрасы лица по отношению к туловищу"
  • "Я, конечно, понимаю, обработка фото и все такое, но тут, мне кажется, перебор – голова будто бы вообще отдельно от тела"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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