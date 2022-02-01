Бузова зганьбилася через неякісний фотошоп: "Голова нібито взагалі окремо від тіла"

Популярна телеведуча регулярно публікує опрацьовані фото, які потім у коментарях активно обговорюють

Ольгу Бузову розкритикували за неякісний фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Підписники Ольги Бузової вже давно знають про кохання телеведучої до ретуші фото. Схоже, вона вирішила зробити це своєю фішкою, адже майже під кожним знімком у Мережі обговорюють обробку фото. Цього разу підписники Бузової звернули увагу на неякісний фотошоп.

У себе в Instagram Бузова показала фото, на якому позує оголеною, прикрившись квітами.

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Завжди тішуся квітам. Особливо, коли отримую їх на іншому континенті, – підписала відверті знімки телеведуча.

Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях такий контент не оцінили. Підписники зазначили, що Бузова надто перестаралася з фотошопом.

"Ніби голову прифотошопили"

"Оля, фото дуже гарне, але дуже помітний фотошоп. Начебто голову до тіла приставили"

"Фотомонтаж неякісний. Неприродне забарвлення обличчя по відношенню до тулуба"

"Я, звичайно, розумію, обробка фото і таке інше, але тут, мені здається, перебір – голова ніби взагалі окремо від тіла"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.