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Бузова зганьбилася через неякісний фотошоп: "Голова нібито взагалі окремо від тіла"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 07:54
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Популярна телеведуча регулярно публікує опрацьовані фото, які потім у коментарях активно обговорюють
Ольгу Бузову розкритикували за неякісний фотошоп
Ольгу Бузову розкритикували за неякісний фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Підписники Ольги Бузової вже давно знають про кохання телеведучої до ретуші фото. Схоже, вона вирішила зробити це своєю фішкою, адже майже під кожним знімком у Мережі обговорюють обробку фото. Цього разу підписники Бузової звернули увагу на неякісний фотошоп.

У себе в Instagram Бузова показала фото, на якому позує оголеною, прикрившись квітами.

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Завжди тішуся квітам. Особливо, коли отримую їх на іншому континенті, – підписала відверті знімки телеведуча.

Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп
Ольгу Бузову розкритикували за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях такий контент не оцінили. Підписники зазначили, що Бузова надто перестаралася з фотошопом.

  • "Ніби голову прифотошопили"
  • "Оля, фото дуже гарне, але дуже помітний фотошоп. Начебто голову до тіла приставили"
  • "Фотомонтаж неякісний. Неприродне забарвлення обличчя по відношенню до тулуба"
  • "Я, звичайно, розумію, обробка фото і таке інше, але тут, мені здається, перебір – голова ніби взагалі окремо від тіла"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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