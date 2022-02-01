Бузова зганьбилася через неякісний фотошоп: "Голова нібито взагалі окремо від тіла"

Підписники Ольги Бузової вже давно знають про кохання телеведучої до ретуші фото. Схоже, вона вирішила зробити це своєю фішкою, адже майже під кожним знімком у Мережі обговорюють обробку фото. Цього разу підписники Бузової звернули увагу на неякісний фотошоп.
У себе в Instagram Бузова показала фото, на якому позує оголеною, прикрившись квітами.
Вся річ у миті. Воно визначає життя. © Кафка
Завжди тішуся квітам. Особливо, коли отримую їх на іншому континенті, – підписала відверті знімки телеведуча.
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У коментарях такий контент не оцінили. Підписники зазначили, що Бузова надто перестаралася з фотошопом.
- "Ніби голову прифотошопили"
- "Оля, фото дуже гарне, але дуже помітний фотошоп. Начебто голову до тіла приставили"
- "Фотомонтаж неякісний. Неприродне забарвлення обличчя по відношенню до тулуба"
- "Я, звичайно, розумію, обробка фото і таке інше, але тут, мені здається, перебір – голова ніби взагалі окремо від тіла"
Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.