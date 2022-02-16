Бузова пристыдила бывшего мужа: "Везде ходит и только лишь говорит обо мне"

Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова в 2012 году. Через четыре года брак распался. Телеведущая тяжело переживала развод

Ольга Бузова высказалась о Дмитрии Тарасове / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова вновь вспомнила о своем браке с Дмитрием Тарасовым. Телеведущая отвечая на вопросы подписчиков в Instagram решила высказаться о том, как относится к решению бывшего мужа стать блогером.

Про блогера это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну ему же надо как-то кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел

Скриншот: Instagram

Бузова обвинила бывшего мужа в лицемерии. Она припомнила, что Тарасов в их браке жаловался на то, что телеведущая активно вела соцсети и выставляла их личную жизнь напоказ. Теперь же футболист зарабатывает на этом.

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Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и лишь только говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечивать себя и семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети... То есть опять же оказалось, что личное уж очень публичное. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!

Напомним, недавно Ольга Бузова публично унизила бывшего мужа на модной премии.