Бузова присоромила колишнього чоловіка: "Скрізь ходить і тільки говорить про мене"

Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова у 2012 році. Через чотири роки шлюб розпався. Телеведуча важко переживала розлучення

Ольга Бузова висловилася про Дмитра Тарасова / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова знову згадала про свій шлюб із Дмитром Тарасовим. Телеведуча, відповідаючи на запитання підписників у Instagram, вирішила висловитися про те, як ставиться до рішення колишнього чоловіка стати блогером.

Про блогера це, звісно, смішно. З капітана команди "Локомотив" у блогери! Ну йому ж треба якось годувати сім'ю та мільйон родичів. Блогер – це чудова творча професія. Нещодавно мені сказали, що він ще й заспівав

Скріншот: Instagram

Бузова звинуватила колишнього чоловіка у лицемірстві. Вона пригадала, що Тарасов у їхньому шлюбі скаржився на те, що телеведуча активно вела соцмережі та виставляла їхнє особисте життя напоказ. Тепер футболіст заробляє на цьому.

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Він так завзято відхрещувався від мене, говорив, що шлюб зі мною був помилкою, ображав мене, зливав на мене компромат, щоб зганьбити! А зараз скрізь ходить і тільки-но говорить про мене. Тож помилка чи єдина можливість забезпечувати себе та сім'ю? Людина, яка говорила, що втомилася від публічності, виставляє все в соцмережі... Тобто знову ж таки виявилося, що особисте вже дуже публічне. Як то кажуть, охоплення самі себе не піднімуть!

Нагадаємо, нещодавно Ольга Бузова принизила колишнього чоловіка на модній премії.