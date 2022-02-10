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Бывшая жена Сергея Шнурова закрутила роман с известным "Холостяком"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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10 февраля, 12:14
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Пока лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ждет пополнения в семье – скоро он станет отцом в четвертый раз, его бывшая жена, похоже, тоже не грустит. Матильда Шнурова стала встречаться с героем российского "Холостяка"
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда встречается с экс-Холостяком Антоном Криворотовым
Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда встречается с экс-Холостяком Антоном Криворотовым / Фото: vokrug.tv/, instagram.com/matilda.shnurova

О романе Матильды Шнуровой и экс-участника "Холостяка", стоматолога Антона Криворотова, сообщило издание Super.ru. В Сети уже шутят: экс-жена Шнурова – девушка не промах, ведь услуги стоматолога сейчас – это не самое дешевое удовольствие, а тут такой "выгодный" жених.

Обоим влюбленным по 35 лет. Как сообщают источники из окружения пары, познакомились Матильда и Антон в декабре прошлого года на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach – тогда и начался их роман. Новый год они встретили вместе.

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Позже Шнурова улетела в Москву, но спустя 10 дней вернулась к любимому в США. О романе парочки начали говорить еще тогда, когда Матильда запостила фото Антона в своем Instagram-аккаунте. Дата публикации – 1 февраля.

Скриншот: instagram.com/matilda.shnurova

Антон Криворотов проживает в Лос-Анджелесе, но в 2020 году ради съемок в российском шоу "Холостяк" прилетел на родину. В финале проекта Антон отдал заветное кольцо модели Барбаре Пино, но вскоре пара решила разорвать отношения.

Неожиданный поворот: именно Антон когда-то сделал Сергею Шнурову голливудскую улыбку, за которую артист заплатил 250 тысяч долларов.

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Матильда и Сергей Шнуровы развелись в 2018 году. Вскоре музыкант вновь женился – его избранницей стала выпускница МГУ Ольга Абрамова. В июне 2021 года у пары родился сын. Недавно российские СМИ сообщили, что Сергей и Ольга вновь станут родителями.

Ранее мы сообщали, что Шнуров намекнул на измены Собчак бывшему мужу в новом клипе. После этого Анастасия Волочкова пристыдила Собчак вслед за Шнуровым.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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