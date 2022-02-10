Колишня дружина Сергія Шнурова закрутила роман із відомим "Холостяком"

Поки лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров чекає на поповнення в сім'ї – скоро він стане батьком вчетверте, його колишня дружина, схоже, теж не сумує. Матильда Шнурова почала зустрічатися з героєм російського "Холостяка"

Колишня дружина Сергія Шнурова Матільда зустрічається з екс-Холостяком Антоном Криворотовим / Фото: vokrug.tv/, instagram.com/matilda.shnurova

Про роман Матильди Шнурової та ексучасника "Холостяка", стоматолога Антона Криворотова, повідомило видання Super.ru. У Мережі вже жартують: ексдружина Шнурова – дівчина кмітлива, адже послуги стоматолога зараз – це не найдешевше задоволення, а тут такий "вигідний" наречений.

Обом закоханим по 35 років. Як повідомляють джерела з оточення пари, познайомилися Матільда та Антон у грудні минулого року на виставці сучасного мистецтва Art Basel Miami Beach – тоді і розпочався їхній роман. Новий рік вони зустріли разом.

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Пізніше Шнурова відлетіла до Москви, але через десять днів повернулася до коханого в США. Про роман парочки почали говорити ще тоді, коли Матільда запостила фото Антона у своєму Instagram-акаунті. Дата публікації – 1 лютого.

Скріншот: instagram.com/matilda.shnurova

Антон Криворотов проживає в Лос-Анджелесі, але у 2020 році заради зйомок у російському шоу "Холостяк" прилетів на батьківщину. У фіналі проєкту Антон віддав заповітну обручку моделі Барбарі Піно, але незабаром пара вирішила розірвати стосунки.

Несподіваний поворот: саме Антон колись зробив Сергію Шнурову голлівудську усмішку, за яку артист заплатив 250 тисяч доларів.

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Матильда та Сергій Шнурови розлучилися у 2018 році. Незабаром музикант знову одружився – його обраницею стала випускниця МДУ Ольга Абрамова. У червні 2021 року у пари народився син. Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що Сергій та Ольга знову стануть батьками.

Раніше ми повідомляли, що Шнуров натякнув на зради Собчак колишньому чоловікові у новому кліпі. Після цього Анастасія Волочкова присоромила Собчак слідом за Шнуровим.