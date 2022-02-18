Бывший любовник Волочковой назвал причину, почему балерина не общается с единственной дочкой

Банщик Сергей Кузнецов после непродолжительного романа с Анастасией Волочковой продолжает давать интервью о балерине

Бывший любовник Анастасии Волочковой рассказал об отношениях балерины с ее дочкой / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов встречались всего месяц, но им есть что сказать друг о друге. Пока балерина подсчитывает, сколько потратила на совместный отдых с Сергеем Кузнецовым, бывший любовник решил высказаться об отношениях Волочковой с дочерью Ариадной.

Известно, что дочь балерины уже долгое время не живет с мамой. По словам Кузнецова, в этом виновата Волочкова.

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Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно — без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей, – сказал банщик в комментарии BLITZ+.

Сергей Кузнецов рассказал, что Анастасия Волочкова не любит детей / Фото: скриншот

Где сейчас дочь Анастасии Волочковой

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой родилась в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. До 13 лет Ариадна жила с мамой, а потом переехала к отцу и его новой жене. Как объясняла Анастасия Волочкова, дочери удобнее от отца добираться до школы и на кружки.

Анастасия Волочкова с бывшим мужем и дочкой / Фото: Instagram

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По слухам, у балерины натянутые отношения с 16-летней Ариадной и дочь не в восторге от постоянных выходок мамы.

У себя в Instagram Волочкова почти не публикует фото с единственной дочкой. Ариадна какое-то время вела соцсети, но потом удалила свой аккаунт.

Дочь Волочковой занимается спортом и увлекается творчеством. В частности, Ариадна пишет стихи. В июле 2021 года девушка рассказывала, что хочет выпустить свой сборник стихов.

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Дочь Анастасии Волочковой с мачехой / Фото: Instagram

Ранее мы вспоминали громкие скандалы, в которые попадала известная балерина.