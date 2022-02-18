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Колишній коханець Волочкової назвав причину чому балерина не спілкується із єдиною донькою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 10:30
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Банщик Сергій Кузнєцов після нетривалого роману з Анастасією Волочковою продовжує давати інтерв'ю про балерину
Колишній коханець Анастасії Волочкової розповів про стосунки балерини із її донькою
Колишній коханець Анастасії Волочкової розповів про стосунки балерини із її донькою / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова та Сергій Кузнєцов зустрічалися лише місяць, але їм є що сказати одне про одного. Поки балерина підраховує, скільки витратила на спільний відпочинок із Сергієм Кузнєцовим, колишній коханець вирішив висловитись про стосунки Волочкової з дочкою Аріадною.

Відомо, що дочка балерини вже довгий час не мешкає з мамою. За словами Кузнєцова, у цьому винна Волочкова.

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Вона органічно не переварює дітей. Це її слова. Її коробить. І я навіть не знаю, як вона робить всі ці дитячі спектаклі. Вона з рідною дочкою взагалі не хоче спілкуватися. Навіть бажання немає, скільки років минуло. Я не уявляю, як можна без дитини, і кілька років. Їй всеодно. Їй не треба ось це, вона органічно не терпить дітей, – сказав банщик у коментарі BLITZ+ .

Сергій Кузнєцов розповів, що Анастасія Волочкова не любить дітей
Сергій Кузнєцов розповів, що Анастасія Волочкова не любить дітей / Фото: скриншот

Де зараз донька Анастасії Волочкової

Єдина дочка балерини Анастасії Волочкової народилася у шлюбі з бізнесменом Ігорем Вдовіним. До 13 років Аріадна жила з мамою, а потім переїхала до батька та його нової дружини. Як пояснювала Анастасія Волочкова, дочці зручніше від батька діставатися школи та гуртки.

Анастасія Волочкова з колишнім чоловіком та донькою
Анастасія Волочкова з колишнім чоловіком та донькою / Фото: Instagram

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З чуток, у балерини натягнуті стосунки з 16-річною Аріадною та донька не в захваті від постійних витівок мами.

У себе в Instagram Волочкова майже не публікує фото з єдиною донькою. Аріадна якийсь час вела соцмережі, але потім видалила свій акаунт.

Дочка Волочкової займається спортом та захоплюється творчістю. Зокрема Аріадна пише вірші. У липні 2021 року дівчина розповідала, що хоче випустити свою збірку поезій.

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Дочка Анастасії Волочкової з мачухою
Дочка Анастасії Волочкової з мачухою / Фото: Instagram

Раніше ми згадували гучні скандали, в які потрапляла відома балерина.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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