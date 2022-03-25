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Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, что сейчас с актрисой

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25 марта, 23:51
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Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с раком головного мозга
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, в каком состоянии актриса
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, в каком состоянии актриса / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Долгое время семья Анастасии Заворотнюк не делилась подробностями о том, где находится актриса и что с ней. Даже сам факт болезни близкие звезды отрицали.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием – у нее рак головного мозга, а в феврале стало известно, что у нее парализована правая часть тела.

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Дочь артистки только спустя время начала говорить с аудиторией о своей маме. В Instagram Анна Заворотнюк рассказала, как сейчас себя чувствует звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Мама потихонечку… Но сами понимаете, болезнь такая очень страшная, опасная. Но она боец у меня, я уверена, что она со всем у меня справится, она у меня настоящая умничка. Спасибо, что вы спрашиваете, – ответила подписчику Анна.

Анна Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья звездной мамы / Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

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Дочь актрисы также призналась фолловерам, что сама обращалась за помощью к врачам – у Анны целый год были панические атаки на фоне стресса из-за болезни матери.

Анна Заворотнюк боролась с паническими атаками / Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

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В 2019 году Анастасия Заворотнюк проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

Ранее гример Заворотнюк вспомнила о первых симптомах болезни актрисы, на которые не обращали внимания.

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