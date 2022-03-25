Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала, что сейчас с актрисой

Долгое время семья Анастасии Заворотнюк не делилась подробностями о том, где находится актриса и что с ней. Даже сам факт болезни близкие звезды отрицали.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием – у нее рак головного мозга, а в феврале стало известно, что у нее парализована правая часть тела.
Дочь артистки только спустя время начала говорить с аудиторией о своей маме. В Instagram Анна Заворотнюк рассказала, как сейчас себя чувствует звезда сериала "Моя прекрасная няня".
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Мама потихонечку… Но сами понимаете, болезнь такая очень страшная, опасная. Но она боец у меня, я уверена, что она со всем у меня справится, она у меня настоящая умничка. Спасибо, что вы спрашиваете, – ответила подписчику Анна.
Дочь актрисы также призналась фолловерам, что сама обращалась за помощью к врачам – у Анны целый год были панические атаки на фоне стресса из-за болезни матери.
В 2019 году Анастасия Заворотнюк проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.
Ранее гример Заворотнюк вспомнила о первых симптомах болезни актрисы, на которые не обращали внимания.
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