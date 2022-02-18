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Делает он, а стыдно нам: самые нелепые видео Филиппа Киркорова в TikTok (голосование)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 14:20
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Большинство звезд с появлением соцсетей стали продвигать свое творчество, используя новые диджитал-возможности. Правда, не у всех это получается органично
Артист активно ведет соцсети
Артист активно ведет соцсети / Фото: instagram.com/fkirkorov, TikTok Филиппа Киркорова

Конечно, нравится-не нравится – это абсолютное дело вкуса. Но мы все же отслеживаем динамику и отзывы в Сети на те или иные проявления звезд и есть итог: не все одобряют появление звезд эстрады в TikTok, так как у многих просто не получается делать контент качественным, смешным, креативным.

Ввиду интереса к теме наших читателей, мы решили посмотреть, что на своей странице в TikTok публикует Филипп Киркоров.

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Мы собрали несколько видео, вызвавших резонанс в Сети.

Артист записывает ролики, показывая свой гламурный образ жизни.

@fkirkorov Yeezy? ##YEEZY#

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Хвастается брендовыми вещами.

@fkirkorov# ?! #ilikeshoes##kirkorov I like shoes – Rob Anderson

Киркоров активно поддерживает флешмобы.

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@fkirkorov 1- = 1 !##

К своим роликам он также привлекает также и других звезд. Среди них MARUV, певец Николай Басков, блогер Дава, продюсер Яна Рудковская и другие.

@fkirkorov 3 ! ? @nbaskov

Особенно часто у певца коллаборации с Давой.

@fkirkorov -!.. @dava_m ! # #nekorona – VAVAN & Noggano

Ряд роликов у подписчиков артиста просто вызывают недоумение.

@fkirkorov ! # @dava_m

Предлагаем вам поделиться своим мнением.

Также читайте, почему Михаила Шуфутинского не пустят в Украине.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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