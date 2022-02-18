Робить він, а соромно нам: найбезглуздіші відео Філіпа Кіркорова в TikTok (голосування)

Звичайно, подобається-не подобається – це абсолютна справа смаку. Але ми все ж таки відслідковуємо динаміку та відгуки в Мережі на ті чи інші прояви зірок і є підсумок: не всі схвалюють появу зірок естради в TikTok, тому що у багатьох просто не виходить робити контент якісним, кумедним, креативним.
Зважаючи на інтерес до теми наших читачів, ми вирішили подивитися, що на своїй сторінці в TikTok публікує Філіп Кіркоров.
Ми зібрали кілька відео, що викликали резонанс у Мережі.
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Артист записує ролики, показуючи свій гламурний спосіб життя.
@fkirkorov Yeezy? # #YEEZY # –
Хваляється брендовими речами
@fkirkorov # ?! #ilikeshoes # #kirkorov I like shoes – Rob Anderson
Кіркоров активно підтримує флешмоби.
@fkirkorov 1 -=1! # # –
До своїх роликів він також приваблює також інших зірок. Серед них MARUV, співак Микола Басков, блогер Дава, продюсер Яна Рудковська та інші.
@fkirkorov 3! ? @nbaskov –
Особливо часто у співака колаборації із Давою.
@fkirkorov -!.. @dava_m! # #nekorona – VAVAN & Noggano
Низка роликів у передплатників артиста просто викликають подив.
@fkirkorov ! # @dava_m –
Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.
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