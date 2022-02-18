Робить він, а соромно нам: найбезглуздіші відео Філіпа Кіркорова в TikTok (голосування)

Більшість зірок з появою соцмереж стали просувати свою творчість, використовуючи нові діджитал-можливості. Щоправда, не у всіх це виходить органічно

Артист активно веде соцмережі / Фото: instagram.com/fkirkorov, TikTok Філіпа Кіркорова

Звичайно, подобається-не подобається – це абсолютна справа смаку. Але ми все ж таки відслідковуємо динаміку та відгуки в Мережі на ті чи інші прояви зірок і є підсумок: не всі схвалюють появу зірок естради в TikTok, тому що у багатьох просто не виходить робити контент якісним, кумедним, креативним.

Зважаючи на інтерес до теми наших читачів, ми вирішили подивитися, що на своїй сторінці в TikTok публікує Філіп Кіркоров.

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Ми зібрали кілька відео, що викликали резонанс у Мережі.

Артист записує ролики, показуючи свій гламурний спосіб життя.

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Хваляється брендовими речами

Кіркоров активно підтримує флешмоби.

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До своїх роликів він також приваблює також інших зірок. Серед них MARUV, співак Микола Басков, блогер Дава, продюсер Яна Рудковська та інші.

Особливо часто у співака колаборації із Давою.

Низка роликів у передплатників артиста просто викликають подив.

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

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