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Дэвид Бекхэм признался, что его бесит в жене Виктории

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 09:41
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Звездная парочка вместе уже больше 20 лет! Однако, как и в любом браке, у них тоже есть свои скелеты в шкафу
Дэвид Бехкэм озвучил недостаток Виктории
Дэвид Бехкэм озвучил недостаток Виктории / Фото: Getty Images

Дэвид и Виктория Бекхэм 23 года находятся в статусе мужа и жены. У них есть четыре ребенка – три сына и дочь. Старшего наследника супруги уже отправили во взрослую жизнь – недавно Бруклин женился на любимой Николе Пельтц.

Дэвид и Виктория кажутся идеальной парой, которой можно позавидовать! Но, несмотря на звездный статус, Бекхэмы остаются обычной семьей со своими проблемами и разногласиями. Более того, они неоднократно были на грани развода, но любовь оказалась сильнее.

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Семья Бехкэмов
Семья Бехкэмов / Фото: instagram.com/davidbeckham

Недавно футболист дал интервью другу, футбольному тренеру Гарри Невиллу для YouTube-шоу . Бехкэм рассказал о, так сказать, недостатках жены и что их раздражает друг в друге.

Дэвид признался, что в отличие от него, Виктория неряшливая и это его бесит:) В то же время футболист предположил, что жену раздражает его привычка покашливать.

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Ей не нравится (кашляние, – Ред.). Ну, я не всегда так делал, возможно, последние 15 лет. Наверное, есть другие вещи, которые мне нравятся, а ей нет. Я очень чистоплотный, а она нет. В том смысле, что я люблю убирать, а она – нет. Она моется, конечно. Время от времени, – в шутку сказал Дэвид.

Также Бехкэм ответил на вопрос, на кого похожи их наследники:

Очевидно, я вижу в каждом свои черты. У Ромео – упорство, у Харпер – доброту, в Бруклине – мягкость, заботливость. Круз очень смешной, а как говорит Виктория, я тоже довольно смешон. Так что, наверное, это в нем от меня, – объяснил Бекхэм.

Кроме того, Дэвид опроверг слухи, что Виктория создает ему стиль. Поговаривают, что дизайнер влияет на образы, прически и даже татуировки мужа.

По сути это я решаю, к примеру, выйти в кожаном комбинезоне или одеться с ног до головы в деним. Я всегда любил моду, – отметил звезда футбола.

Напомним, за несколько месяцев до свадьбы Бруклина и Николы семейство Бекхэмов ограбили, пока те спали.

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Ранее стало известно, что Виктория Бекхэм недолюбливает невестку Николу Пельтц и все из-за девушки своего сына.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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