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Ділар, бл*дь! Я тебе люблю! Моргенштерн кричить всьому світу, що одружується (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
31 серпня, 16:32
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Сьогодні в центрі Москви йдуть приготування до весілля Моргенштерна і Ділари. Тим часом наречений вже викупив наречену, приїхавши за нею з операторами, які знімали все на камери
Моргенштерн і Ділара одружуються
Моргенштерн і Ділара одружуються / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Складно було чекати на "красиве і сучасне" весілля від Моргенштерна. 23-річний репер приїхав за коханою, якій зробив пропозицію на початку літа, на Daewoo, прикрашеній стрічками і почав кричати про свої почуття на весь двір.

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Під'їзд в будинку коханої Алішера прикрасили постерами і повітряними кулями – все в кращих традиціях весілль, від яких багатьом стає погано.

Готові посперечатися, що, Моргенштерн і Ділара влаштують фотосесію, де наречений буде тримати наречену на долоньці.

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Ділара і Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

До речі, ведучою на весіллі у Моргенштерна буде Ксенія Собчак. Про це вона повідомила у себе в Instagram і запостила декілька світлин з молодятами.

Алішер Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

А ось авто з кортежу молодят крупним планом. На першому сидінні можна побачити Ксенію Собчак.

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Фото: Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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